O participantă la Eurovision a surprins în culise cu o piesă românească (VIDEO)

Momente inedite au fost surprinse în culisele Eurovision 2024. Piesa în limba română „Șaraiman” a fost interpretată de reprezentanții Armeniei, cei care formează duo-ul LADANIVA, cu puțin timp înainte de performanța lor pe scenă.

Solista armeană Jaklin Baghdasaryan a cântat într-o română impecabilă muzica lăutărească din repertoriul Romicăi Puceanu. Momentul a fost filmat și a ajuns viral pe rețelele de socializare.

În vârstă de 27 de ani, cântăreața armeană a cântat într-o română impecabilă, ceea ce i-a surprins pe fanii români. Publicat pe TikTok, filmulețul a depășit un milion și jumătate de vizualizări și a strâns peste 70.000 de aprecieri.

Concursul Eurovision s-a încheiat sâmbătă seară, 11 mai, cu victoria reprezentantului Elveției, artistul non-binar Nemo.

we had so much fun today at the eurovision hair salon ❤️🔥 we shared some music and good energy as you can see in this little jam session 😂 the semi finals are approaching, we’re getting ready 💪