Obama și Trump, moment inedit la funeraliile lui Jimmy Carter. Fostul președinte SUA nu se mai poate stăpâni și izbucnește în râs

și Barack Obama au fost surprinși într-un moment inedit, chiar la funeraliile fostului președinte Jimmy Carter. În ciuda relației deloc apropiate a celor doi, președintele ales și fostul președinte SUA au părut să aibă o conversație amicală la Catedrala Națională din Washington, ba chiar, la un moment dat, Obama nu se mai poate stăpâni și izbucnește în râs.

Nu este clar ce i-a spus Donald Trump fostului președinte, însă momentul celor doi nu poate decât să fie savurat, având în vedere că, nu doar că cei doi nu au avut o relație apropiată, de susținere, dar Barack Obama a făcut tot posibilul pentru a împiedica, în două rânduri, alegerea lui Donald Trump. Fostul președinte l-a acuzat, printre altele, de bullying, potrivit .

What did Trump just tell Obama?

— End Wokeness (@EndWokeness)