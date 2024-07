Panică în Turcia. Un iaht la bordul căruia se aflau 110 turiști s-a scufundat lângă stațiunea Marmaris

Un iaht la bordul căruia se aflau 110 persoane s-a scufundat lângă stațiunea Marmaris, Turcia, după ce a fost cuprins de flăcări. Oamenii au fost nevoiți să sară în apă pentru a se salva.

În urma incidentului, patru persoane sunt rănite, dintre care trei grav.

Iahtul Eagles a fost cuprins de flăcări la doar 10 km de orașul stațiune Marmaris. Turiștii locali și străinii s-au văzut nevoiți să sară în apă pentru a se salva, scrie .

Turiștii de pe iaht au fost ajutați de ambarcațiunile aflate în apropiere.

Yacht carrying tourists caught fire in Marmaris, Turkey

There were 110 people on board. Some people jumped into the water, while others ran to the other boats. The yacht sank.

