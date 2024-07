Panică la bordul unui Airbus A320! Un șarpe a fost descoperit printre bagajele pasagerilor

Momente de panică la bordul unui avion al companiei malaeziene Air Asia. Pasagerii au descoperit un șarpe pe compartimentul de bagaje, deasupra capetelor lor, chiar înainte ca aeronava să aterizeze la Phuket, Thailanda.

„După ce reptila a fost văzută în avion, unii pasageri s-au ridicat de pe locurile lor, iar alţii au început să filmeze”, se arată în ziarul .

În cele din urmă, personalul de la bord a reușit să captureze șarpele într-o pungă de plastic.

„După aterizare, agenţi de securitate de la sol au fost să verifice avionul în căutarea unor eventuali alţi şerpi, însă nu s-a mai găsit niciunul”, mai arată sursa citată.

Snake in the Cabin:

Passengers found a snake in the cabin on an Air Asia flight from Bangkok to Phuket

She crawled along the luggage rack. The incident occurred a few minutes before the plane landed

— Readean (@readeancom)