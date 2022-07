Panică pe o plajă din Turcia: Un țipar a fost confundat cu un rechin

Turiștii de pe o plajă din Turcia au trăit momente de spaimă. Un țipar înota printre persoanele din apă și i-a pus pe jar. Animalul a fost confundat de către oameni cu profilul unui rechin, notează .

Pe fondul tragediei din Egipt, să se panicheze și s-au îndreptat spre mal. Mai puţin un turist temerar, care, fără să stea prea mult pe gânduri, a pus mâna pe un mop şi a alungat vietatea.

Scena a fost filmată de pe mal şi a devenit virală. Autorităţile din Marmaris, acolo unde s-a produs incidentul, au venit cu explicații.

📹| The shark, which was seen on the Marmaris coast, was removed by the citizens „by hitting its head with a floor mop”.

— EHA News (@eha_news)