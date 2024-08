Pățania unui român care a încercat să vândă o mașină veche, dar cumpărătorul a murit în timpul testării

Un român de 21 de ani a încercat să vândă o mașină cu probleme, dar cumpărătorul a murit în timpul tetsului vehicolului, în Germania.

În urma incidentului, un bărbat a murit, iar un adolescent de 13 ani a fost rănit grav într-un accident care s-a produs în timpul testării vehicolului.

Bărbatul, venit în Germania din România în 2015, conducea o mașină pe care dorea să o vândă cu viteze excesive anul trecut. Nu avea permis de conducere. Lângă el stătea în acel moment o persoană interesată de mașină, iar pe bancheta din spate stătea nepotul de 13 ani al persoanei interesate. „Am condus mașina pentru că cel interesat nu a vrut”, spune inculpatul, potrivit

Primele răspunsuri la întrebări precum când a cumpărat mașina și cât a plătit pentru ea conțin informații incorecte. În cele din urmă, a constatat instanța, bărbatul a vrut să vândă o mașină pe care o cumpărase cu 300 – 350 de euro cu un preț de opt până la nouă ori mai mare. Instanța a mai constatat că mașina nu era „adecvată pentru drum”. Inculpatul știa asta.

Când conducea cu cel puțin 78 km/h în zona 30 din Hürth, în cartierul Rhein-Erft, în timpul testului, a pierdut în cele din urmă controlul volanului: mașina s-a izbit de un stâlp de semafor pe un drum umed. Tânărul de 21 de ani a părăsit mașina urcându-se pe bancheta din spate. L-a lăsat în urmă pe muribund și pe nepotul său grav rănit.

Se pare că în spatele mașinii care urma să fie vândută într-o mașină conduceau cunoscuți. Bărbații, care nu sunt încă cunoscuți de poliție, l-au dus la un spital din Düren.

În spital, șoferul rănit și însoțitorii săi inventează o minciună pentru a explica rănile grave. A fost doborât de adversari la gara din Düren. Poliția din Düren evaluează apoi chiar imaginile de la camerele de supraveghere. Ele nu pot confirma ulterior această versiune.

Procurorul a spus în pledoaria sa că inculpatului îi pasă doar de el însuși. După accident, a vrut să „iasă din această situație” cât mai repede posibil. Omul a fost condus de egoism pur. Prin urmare, instanța l-a condamnat la o pedeapsă de închisoare pentru tineri de un an și opt luni. Nu are voie să ia permis de conducere timp de un an.