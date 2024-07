Peste 128 de milioane de americani, sub avertizare de căldură. 2 milioane de oameni din sud-estul Texasului au rămas fără curent

Milioane de americani din sud-estul Texasului au îndurat temperaturi extrem de ridicate, fără aer condiționat, după ce furtuna tropicală mortală Beryl a lăsat fără curent o mare parte a regiunii, transmite Reuters.

Maximul național de 54 C a fost înregistrat lângă Tecopa, California

Canicula a încins, de asemenea, o mare parte din vestul Statelor Unite și Canada, crescând riscul de incendii de vegetație.

Aproximativ 2 milioane de locuințe și întreprinderi din Texas au rămas fără electricitate, potrivit Poweroutage.us, în timp ce temperaturile atingeau peste 38 C marți la prânz, a declarat Serviciul meteorologic național, arată .

„Fără curent electric în mare parte din sud-estul Texasului în urma lui Beryl, lipsa aerului condiționat ar putea crea condiții periculoase”, a declarat serviciul.

Furtuna tropicală a intrat luni în Texas, inundând autostrăzi, avariind case și doborând linii electrice în calea sa. Șapte persoane au fost ucise de furtună în Texas, inclusiv două persoane care au fost ucise de copaci căzuți, a raportat Houston Chronicle.

Beryl a ucis 11 persoane în Caraibe înainte de a ajunge în Texas

Retrogradată marți la rangul de ciclon post-tropical, furtuna Beryl a slăbit în timp ce se deplasa prin vestul mijlociu, dar prezintă în continuare un risc de inundații și tornade până miercuri, a declarat Serviciul meteorologic național.

În total, aproximativ 128 de milioane de persoane din Statele Unite se aflau marți sub avertizare de căldură. În cea mai mare parte a Vestului – de la Seattle în jos prin California și până în Arizona – se așteptau temperaturi record. Maximul național de 54 C a fost înregistrat lângă Tecopa, California, în deșertul Mojave, a declarat serviciul meteorologic. Las Vegas a atins 47 C, Phoenix 47 C și Tucson 44 C.

Agenția meteorologică federală a emis marți avertizări de căldură pentru unele părți ale provinciei Columbia Britanică de pe coasta Pacificului, principala provincie producătoare de petrol, Alberta, și Saskatchewan, în preeriile canadiene.

Până marți, 59 de incendii forestiere ardeau în Alberta și 97 în Columbia Britanică.