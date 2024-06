Peste 50 de oameni au murit în India. Localnicii se îmbrâncesc pentru a lua apă din cisterne

Valul de căldură a făcut , în ultimele trei zile, dar acesta nu va înceta, ci va continua să afecteze alte zone ale țării.

În statul Uttar Pradesh, doar în weekend, au Printre decedați se numără și funcționari ai birourilor de vot, agenți de securitate și personal de salubritate, conform

India a atins un nou record de căldură, țara înregistrează tot mai des valuri de caniculă, mai intense și mai lungi.

Ministerul Sănătății a transmis că, între 1 martie și 30 mai, s-au înregistrat aproape 25.000 de cazuri de insolație.

Deși, numărul real al victimelor ar putea fi mult mai mare, la nivel de stat, având în vedere că în Odisha s-au raportat 99 de decese care ar fi fost provocate de căldură, în ultimele trei zile. Decese au mai fost înregistrate din cauza temperaturilor ridicate și în statele Bihar, Madhya, Pradesh și Jharkhand.

Temperaturile au oscilat între 45-46 de grade, dar în unele zile mercurul în termometre a urcat până la 50 de grade. Meteorologii transmis că temperaturile vor mai scădea în zilele următoare pentru că va începe sezonul musonic.

În mai multe regiuni sunt penurii de apă și electricitate, iar videoclipurile de pe rețelele de socializare arată cum oamenii se îmbrâncesc pentru a lua apă din cisterne.

This is what happens when the water tanker arrives in India.

— Faizan (@faizannriaz)