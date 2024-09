Peste 600 de baloane cu deșeuri, lansate din Coreea de Nord într-o singură noapte

Coreea de Nord continuă să trimită baloane pline cu deșeuri peste graniță. Autoritățile din Coreea de Sud au raportat că aproximativ 600 de baloane au fost lansate în noaptea de sâmbătă spre duminică. Pe lângă materii fecale, baloanele conțin chiștoace de țigară, bucăți de țesătură, deșeuri de hârtie și plastic. Acestea au fost găsite dispersate în întreaga capitală în intervalul orar 8 seara și 10 dimineața. Mai multe alerte au fost emise în provinciile North Gyeongsang și Gangwon, precum și în anumite părți ale Seulului, îndemnând locuitorii să evite contactul cu baloanele și să alerteze autoritățile, potrivit

🎈North Korea Trash Balloon Update —> South Korea’s military found about **600 trash balloons** flown by North Korea between 8pm local time Saturday and 10am Sunday, accoring to the country’s Joint Chiefs of Staff (JCS).

The balloons are being collected across the country,…

— Mike Valerio (@ValerioCNN)