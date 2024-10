Petardele au fost interzise în capitala unei țări din Asia. Care este motivul

Guvernul local din capitala Indiei a impus o interdicție privind fabricarea, depozitarea, comercializarea și utilizarea până în data de 1 ianuarie 2025.

Această măsură are ca scop protejarea aerului

Departamentul de mediu din New Delhi a anunțat printr-un decret oficial că această măsură are ca scop combaterea poluării aerului. „Va exista o interdicţie completă privind fabricarea, depozitarea, vânzarea (inclusiv livrarea prin intermediul platformelor de comercializare online) şi utilizarea tuturor tipurilor de petarde până la 01.01.2025 pe Teritoriul Capitalei Naţionale (NCT) New Delhi”, precizează decretul, conform

Ministrul Mediului din New Delhi, Gopal Rai, i-a îndemnat pe cetățeni să sprijine eforturile Guvernului de a reduce poluarea aerului. „Având în vedere creşterea poluării în timpul iernii, a fost impusă o interdicţie privind producţia, depozitarea, vânzarea şi utilizarea petardelor de astăzi şi până la 1 ianuarie. Guvernul din New Delhi a emis instrucţiuni cu privire la interdicţie. Solicit cooperare din partea tuturor locuitorilor din New Delhi”, a declarat Gopal Rai.

Departamentul de Mediu a ordonat Poliției să pună în aplicare instrucțiunile și să se asigure că aceste măsuri sunt respectate.

Este al cincilea an când petardele sunt interzise în New Delhi

Acesta este al cincilea an consecutiv în care în regiunea capitalei indiene. Interdicția va rămâne în vigoare în timpul festivalului hindus Diwali, care va fi sărbătorit pe 1 noiembrie. În timpul acestui festival, locuitorii din India aprind în general petarde pentru a sărbători evenimentul.

Autoritățile au descoperit că în general, imediat după seara în care era celebrat festivalul Diwali, o pătură groasă de fum învăluie metropola indiană şi împrejurimile acesteia. Din cauza exploziilor petardelor, calitatea aerului se înrăutățește, ceea ce duce la niveluri de poluare a aerului din categoria „urgență severă-plus” (indice peste 500).

New Delhi, capitala Indiei, este printre cele mai poluate orașe din lume. Poluarea aerului în oraș este puternic influențată de activitățile industriale și traficul intens, la care se adaugă expansiunea rapidă a sectorului construcțiilor. În ultimii ani, calitatea aerului din New Delhi a atins niveluri periculoase pentru sănătate, în special înainte de venirea iernii.