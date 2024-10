Plaja unde au voie doar 1.500 de persoane pe zi. Un turist român a răbufnit când a văzut ce condiții sunt impuse acolo: „La ieșire trebuie să vă …”

Un român care a mers în vacanță în și-a arătat nemulțumirea vizavi de măsura introdusă de către autoritățile din Italia. Măsura introdusă are menirea de a proteja La Pelosa, din Sardinia.

„Aglomerația de pe plajă era serioasă”

Pentru a proteja acest loc, autoritățile au decis ca accesul turiștilor să fie limitat la 1.500 de persoane pe zi, iar măsurile de protecție introduse de către autorități nu au fost tocmai pe placul unui turist român care a ajuns acolo:

„Am stat 2 ore in zona si pe la 10.30 era deja super aglomerat, iar locuri de parcare libere se găseau doar la minim 10 minute de mers pe jos de plajă, iar aglomerația de pe plajă era serioasă”, a scris acesta, pe grupul de Facebook „Vacante do it yourself”, conform .

„Pe plajă trebuie să aveți rogojini, nu se permite prosop, cearceaf pentru că se lipește nisipul cel mai fin din Europa (așa s-ar zice despre nisipul de acolo) de ele și să nu cumva să dispară.

La ieșire trebuie să vă spălați pe picioare obligatoriu tocmai din acest motiv. O chestie nostimă este faptul că anul trecut pe aeroporturile din Sardinia a fost confiscata aproximativ 1 tonă de nisip”, a mai precizat acesta.

Măsura, valabilă până la data de 30 septembrie

Aceste măsuri au fost introduse în urmă cu ceva timp în Sardinia. Măsura ca doar 1.500 de turiști pe zi să meargă pe plaja La Pelosa este valabilă până la data de 30 septembrie, iar vizitatorii trebuie să rezerve un bilet care costă 3,5 euro. În arhipelagul La Maddalena, există două plaje unde nu sunt permiși decât 60 de vizitatori pe zi, pe timp de vară. Plaja La Pelosa se spune că ar fi cea mai atractivă dintre ele.