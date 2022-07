Premieră: UE importă mai mult gaz natural lichefiat din SUA decât gaz rusesc prin conducte

Uniunea Europeană a marcat o premieră în luna iunie – a importat mai mult gaz natural lichefiat (GNL) din SUA decât gaz prin conducte din Rusia. Se întâmplă în contextul în care, de când Rusia a atacat Ucraina, europenii depun eforturi mari să scape de dependența de resursele energetice rusești.

În același timp, Moscova a redus aprovizionarea către Europa la începutul lunii iunie și există că va tăia gazul complet în sezonul rece, ca mijloc de presiune pentru a forța UE să ridice sancțiunile pe care i le-a impus și să înceteze să mai ajute Ucraina.

„Recentele reduceri drastice ale fluxurilor de gaze către UE au făcut ca aceasta să fie prima lună din istorie în care UE a importat mai mult gaz natural lichefiat din SUA decât prin conducte din Rusia.

Scăderea ofertei rusești necesită eforturi din partea UE de a-și reduce cererea pentru a se pregăti pentru o iarnă grea”, a scris, pe Twitter, Fatih Birol, director executiv al Agenției Internaționale de Energie (IEA).

Russia’s recent steep cuts in natural gas flows to the EU mean this is the 1st month in history in which the EU has imported more gas via LNG from the US than via pipeline from Russia

The drop in Russian supply calls for efforts to reduce EU demand to prepare for a tough winter

— Fatih Birol (@fbirol)