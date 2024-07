Premierul Marcel Ciolacu a felicitat-o pe Ursula von der Leyen după ce a obținut un nou mandat la șefia Comisiei Europene: Guvernul României va continua să colaboreze activ cu viitoarea Comisie Europeană

Premierul a ținut să o felicite pe Ursula von der Leyen după ce a obținut un nou mandat pentru funcția de președintă a Comisiei Europene.

”Felicitările mele pentru Ursula von der Leyen pentru realegerea sa în funcția de președinte al Comisiei Europene pentru încă cinci ani. Guvernul României va continua să colaboreze activ cu viitoarea Comisie Europeană în privința priorităților noastre comune, pentru cetățenii noștri și pentru Uniunea Europeană”, a scris Marcel Ciolacu pe platforma X, ex Twitter.

My congratulations to for her re-election as President of 🇪🇺 for the next 5 years. 🇷🇴 will remain actively engaged with future to work on our common priorities, for our citizens and for the European Union.

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel)