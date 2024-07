Premierul Marcel Ciolacu: Profund întristat de atacul îngrozitor din Praga. În acest moment tragic, transmit sincere condoleanţe familiilor victimelor

Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor atacului armat, care a avut loc la o universitate din Praga, și le-a urat însănătoşire grabnică celor răniţi.

„Profund întristat de atacul îngrozitor din Praga de la Universitatea Charles. În acest moment tragic, în numele Guvernului României, transmit sincere condoleanţe familiilor victimelor şi doresc însănătoşire grabnică tuturor răniţilor”, a transmis Marcel Ciolacu pe platforma X (fosta Twitter).

Profoundly saddend by the horrific shooting in 🇨🇿 at the Charles University. In this tragic moment, on behalf of the Romanian Government, I extend my sincere condolences to the families of the victims and wish a speedy recovery to all injured.

