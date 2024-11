Președintele Azerbaidjanului spune că petrolul e un„dar al lui Dumnezeu” și critică „știrile false occidentale” despre poluare

Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a ținut un discurs în timpul ceremoniei de deschidere a privind Clima UNFCCC de la Baku.

Aliyev acuză presa și ONG-urile pentru dezinformare legată de poluare

„Cota Azerbaidjanului în emisiile globale de gaze este de doar 0,1%”, a spus el la conferință.

„Trebuie să aduc aceste cifre în atenția publicului nostru, pentru că imediat după ce Azerbaidjanul a fost ales ca țară gazdă a COP29, am devenit ținta unei campanii coordonate și bine orchestrate de calomnie și șantaj”, a spus Aliyev, citat de .

„Mas-media de știri false occidentale și așa-numitele ONG-uri independente și unii politicieni, se întrec în răspândirea dezinformarii și a informațiilor false despre țara noastră”, a adăugat el.

Aliyev a spus că petrolul, gazele și alte resurse naturale sunt un „dar al lui Dumnezeu” și spune că țările nu ar trebui învinuite pentru că le au sau pentru că le vând.

Săptămâna trecută, s-a estimat că 2024 va fi primul an care va depăși limita de 1,5 ° C pentru încălzirea globală. De asemenea, se așteaptă să fie cel mai fierbinte an înregistrat.