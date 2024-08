Presupus hoț, prins la Roma după ce s-a oprit să citească o carte în timpul jafului

Un bărbat de 38 de ani, bănuit de furt, a fost prins de autorități, la Roma, după ce s-a oprit să citească o carte despre mitologia greacă în timpul jafului, relatează presa italiană, potrivit .

S-a oprit să citească o carte în timpul jafului

Individul reușise să pătrundă în apartamentul din districtul Prati pe balcon, dar atenția i-a fost distrasă de o carte despre „Iliada” lui Homer, care se afla pe o masă din încăpere.

Se crede că proprietarul, în vârstă de 71 de ani, s-a trezit și l-a confruntat pe presupusul hoț, care era sedus de carte.

Veștile despre tentativa de jaf au captat atenția publică, iar autorul cărții respective a declarat pentru presa locală că dorește să îi trimită bărbatului o copie ca „să termine” de citit.

După ce a fost prins cu garda jos, presupusul hoț a încercat să scape rapid pe același balcon, dar a fost arestat după scurtă vreme.

Ce au declarat presupusul hoț și autorul cărții

În fața polițiștilor, bărbatul a declarat că escaladase clădirea pentru a vizita o cunoștință.

„Am crezut că am ajuns într-un B&B, am văzut cartea și am început să o citesc”, spune acesta.

Giovanni Nucci, autorul cărții „Gods at Six O`Clock”, în care explică „Iliada” din perspectiva zeilor, a declarat pentru Il Mesagero: „Este fantastic”.

„Aș dori să o găsesc pe persoana prinsă în fapt și să îi dau cartea, deoarece va fi fost arestat la jumătatea lecturii. Mi-ar plăcea să o poată termina”, a mai spus autorul italian.