Prețuri exorbitante într-o stațiune din Bulgaria. Cât au plătit turiștii pentru un consult medical

a șocat cu prețurile exorbitante, după ce o familie din Lituania a plătit 750 de euro pentru un consult medical al fiicelor de 9 ani.

Turiștii au ales să meargă la din stațiunea Nisipuri de Aur de lângă Varna. Pentru acel consult, ei au plătit aproape 1.500 leva.

Cât au plătit niște turiști pentru un consult medical într-o stațiune din Bulgaria

Turiștii din Lituania sunt de două săptămâni la Nisipurile de Aur. Fetița lor de 9 ani s-a îmbolnăvit de o durere în gât, motiv pentru care au ales să meargă la o farmacie din apropiere. Aceștia au fost îndrumați să la un medic al hotelului.

„Luni am dus-o la consult. Dar când am văzut cât trebuie să plătim, am rămas șocați. În Norvegia, când te duci la medic, suma maximă care se plătește este de 200 de euro pentru un consult și toate testele, dar aici nici nu ne-au lăsat să facem analize, nu ne-au întrebat deloc de asigurare, nici nu ne-au spus cât trebuie să plătim, că nu ne așteptam la așa ceva. Un preț exorbitant”, a spus Oksana Orlova, mama copilului, scrie .

Doctorul la care au mers turiștii din Lituania susține că urmează o listă de prețuri stabilită și că i-a prescris micuței un tratament de cinci zile. În plus de asta, tariful său este determinat de asigurarea medicală a turiștilor din țara lor.

„Fiecare unitate medicală poate stabili prețurile pentru care lucrează și acestea trebuie anunțate în prealabil. De aceea piața este liberă – pentru a obține anumite prețuri, există cerere. Totuși, aici, poate ar trebui să existe ceva reglementare, iar aceasta este o întrebare. Cu greu pot să comentez prețurile obișnuite, undeva între 100 și 150 de leva, cel mai mare, dar aici este vorba de o sumă mult mai mare”, a explicat Dr. Svetlin Mitev, președintele Colegiului Regional al Uniunii Bulgare din Varna.