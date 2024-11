Prima persoană transgender aleasă în Congresul american. Cine este Sarah McBride

Democrata Sarah McBride este prima persoană transgender care a fost aleasă , unde va reprezenta statul Delaware.

Femeia de 34 de ani va intra în Ea a transmis că prioritățile ei din Congrees vor fi costul îngrijirii copiiilor, locuințele, sănătatea și dreptul la avort, conform

„Vă mulțumesc, Delaware! Datorită voturilor și valorilor voastre, sunt mândru să fiu următorul vostru membru al Congresului. Delaware a trimis mesajul tare și clar că trebuie să fim o țară care protejează libertatea de reproducere, care garantează concediul plătit și îngrijirea copiilor la prețuri accesibile pentru toate familiile noastre, care asigură că locuințele și asistența medicală sunt disponibile pentru toată lumea și că aceasta este o democrație care este suficient de mare pentru noi toți”, a scris McBride pe X.

Thank you, Delaware! Because of your votes and your values, I am proud to be your next member of Congress.

Delaware has sent the message loud and clear that we must be a country that protects reproductive freedom, that guarantees paid leave and affordable child care for all our…

— Sen. Sarah McBride (@SarahEMcBride)