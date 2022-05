Primele imagini cu drona kamikaze Switchblade când atacă infanteria rusă: „Ocupanții au fost forțați să fugă” (FOTO, VIDEO)

Brigada 53 Mecanizată a Forțelor Armate Ucrainene a publicat vineri pe rețelele sociale un videoclip care arată cum o dronă Switchblade atacă în stil kamikaze un buncăr al trupelor ruse din Ucraina.

Armata ucraineană susține că „ocupanții au fost forțați să fugă”, în timp ce „pregăteau cu atâta zel fortificații”, transmite .

Reportedly the first video of a Switchblade loitering munition strike on Russian troops by Ukraine’s 53rd Mechanized Brigade.

Switchblade, cunoscută și ca drona kamikaze sau drona „sinucigașă”, a fost folosită de armata Statelor Unite de mai bine de un deceniu. Ca alte arme din clasa sa, ea combină caracteristicile unei drone de mici dimensiuni cu cele ale unei rachete ghidate. Numele a fost inspirat de aripile sale pliabile, care revin în poziție odată ce a fost lansată.

Un operator Switchblade poate căuta ținte folosind camera integrată, iar drona se detonează atunci când lovește ținta.

În luna martie, Washingtonul în premieră că va trimite Ucrainei drone Switchblade.

First reported proof of the use of the American Switchblade loitering munition (suicide drone) in Kharkiv

— Michael A. Horowitz (@michaelh992)