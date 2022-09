Prințul Harry și Meghan, din nou alături de Prințul William și Kate, într-un moment emoționant la Windsor. Noul moștenitor al tronului britanic promite să fie alături de tatăl său (FOTO, VIDEO)

Prinții William și Harry, alături de soțiile lor, Kate și Meghan, au mers împreună să privească florile depuse în fața Castelului Windsor și alte omagii aduse în memoria Reginei Elisabeta a II-a, potrivit .

Relațiile între cei doi fii ai au fost tensionate după ce Harry și Meghan s-au mutat în SUA, iar de atunci nu au mai existat imagini precum cea de sâmbătă, cu cele două cupluri atât de aproape unul de celălalt.

Purtătorul de cuvânt al lui William a anunțat că noul Prinț de Wales i-a invitat pe Harry și Meghan, cunoscuți oficial drept Ducele și Ducesa de Sussex, pentru a li se alătura lui și lui Kate ca să privească împreună florile și să discute cu oamenii adunați în fața Castelului Windsor.

Imaginile au stârnit optimism și ar putea sugera că moartea reginei, cel mai longeviv monarh britanic din istorie, a reapropiat cele două cupluri.

„Cu toții credeam că este invincibilă”, a spus Prințul William, fiul cel mare al Regelui Charles al III-lea și, totodată, noul moștenitor al tronului britanic.

William, prințul-moștenitor al tronului britanic, promite că va fi alături de tatăl său, Regele Charles al III-lea

Prințul Williams, care a devenit Prinț de Wales și moștenitor al tronului britanic, a promis că va onora memoria bunicii sale, Regina Elisabeta a II-a, prin eforturile pe care le va depune în sprijinul tatălui său, noul suveran al coroanei britanice, notează .

„Bunica mea spunea că durerea este prețul pe care îl plătim pentru dragoste. Toată tristețea pe care o vom simți în săptămânile următoare vor fi o dovadă a dragostei pe care am simțit-o pentru extraordinara noastră regină”, a declarat Prințul William.

„Voi onora memoria ei prin sprijinirea tatălui meu, Regele, în orice mod posibil”, a continuat noul prinț-moștenitor din Marea Britanie.

„(Regina Elisabeta a II-a, n.r.) mi-a fost alături în cele mai fericite momente. Și mi-a fost alături în cele mai triste momente din viață. Știam că această zi va veni, dar va dura ceva timp până când realitatea vieții fără bunica va părea cu adevărat reală”, a mai spus noul Prinț de Wales.