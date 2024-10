Un bărbat a ajuns să fie proprietarul hotelului din care a fost dat afară în copilărie. „Am jurat că îl voi cumpăra într-o zi”

Simon Sio a crescut într-o zonă modestă a orașului Macao, într-o clădire veche chiar vizavi de ceea ce era atunci cea mai grozavă cazare a orașului, Hotel Central.

Deschis în 1928, era cunoscut drept un loc de întâlnire prestigios pentru celebrități și diplomați. În anii 1960, prima pagină a poveștii tânărul Sio s-a scris. Acesta obișnuia să se strecoare în clădire, fiind unul dintre puținele locuri cu aer condiționat, un spațiu vast și luxos, a cărui valoarea era pusă în evidență și de contrastul cu vechile clădiri care îl înconjurau. Însă, într-o zi, a fost prins și dat afară, făcându-și sieși promisiunea că hotelul va ajunge să fie a lui.

„Am arătat spre hotel și am jurat că îl voi cumpăra într-o zi”, a mărturisit Sio, pentru .

Omul de afaceri, acum în vârstă de 65 de ani, și-a fondat propria companie de dezvoltare imobiliară, Lek Hang Group, în 1991. Recent, în 2024, Sio a tăiat panglica pentru redeschiderea oficială a Hotel Central, ca noul său proprietar.

O clădire a recordurilor

În ultimii ani, complexele de stațiuni luxoase și zgârie-nori au apărut continuu în jurul Macao, ceea ce fac ca aleile întinse și arhitectura veche de-a lungul Avenida de Almeida Ribeiro să nu mai arate atât de impresionant. Însă, în 1920, când s-a deschis pentru prima dată, a devenit instantaneu cea mai importantă arteră a orașului. Hotel Central, denumit anterior Hotel President, a fost deschis câțiva ani mai târziu și a devenit o caracteristică a cartierului.

Hotelul cu șapte etaje de culoarea verde mentă a fost prima clădire din Macao care a avut lift. În 1932, a devenit primul hotel din oraș care avea un cazinou cu două etaje. În 1938, a fost extins la opt etaje și în 1942, la 11 etaje, câștigându-și titlul de cel mai înalt hotel din oraș. Cu toate acestea, în anii 1960, pe măsură ce concurența s-a intensificat, Hotel Central a început să-și piardă strălucirea.

„Gigantul m-a privit crescând ca un bătrân”, spune Sio. „Așa că am avut un atașament emoțional profund față de asta. La apogeu său, a fost idolul meu. Pe măsură ce am îmbătrânit, decăderea lui m-a făcut să-mi simt inima inconfortabilă. Până în prezent, Hotel Central există ca cea mai înaltă și cea mai mare clădire din San Ma Lo. Am simțit că ar trebui să-și întruchipeze puterea la maximul său potențial. Așa că am rămas cu ochii pe oportunități de a-l restabili.”

Acea oportunitate a venit în anii 2000, când cei doi proprietari ai hotelului au decis să-l vândă. Abia în 2016, Sio a finalizat un proces de achiziție de șapte ani și a devenit oficial noul proprietar al hotelului.

Reabilitarea clădirii i-a adus mari probleme lui Sio

Renovarea unei clădiri vechi de aproape 100 de ani implică un efort mare, mai ales că etajele suplimentare adăugate Hotelului Central în anii 1930 și 1940 nu aveau armături adecvate ale fundației. Pentru a complica lucrurile și mai mult, clădirea și zona adiacentă sunt un sit de patrimoniu cultural și sunt situate în centrul istoric inclus pe lista , ceea ce înseamnă că compania nu a putut modifica sau demola unele structuri pentru a-și fortifica baza.

„Cu aproape 100 de ani de istorie, durabilitatea cimentului a fost limitată și, în mod clar, a depășit de mult starea sa primordială”, spune Sio.

Echipa a venit cu mai multe propuneri bazate pe ceea ce s-a făcut în trecut, dar niciuna nu a fost fezabilă. În cele din urmă, echipa lui Sio a trebuit să inventeze o nouă metodă de pilonare și să le testeze designul de mai multe ori pe un șantier din China înainte de a începe să lucreze la Hotel Central. Dezvoltatorul a folosit, de asemenea, materiale și tehnologii noi, cum ar fi schița digitală, pentru a recrea aspectul original al clădirii.

„Când nu ai experiență, trebuie să-ți faci timp pentru încercări și erori la fiecare pas… pentru a te opri și a găsi soluții atunci când ne confruntăm cu probleme, pentru a discuta împreună cum să pivotăm, înainte de a ne pune la lucru.”

După ce a depășit numeroase probleme, construcția a început în sfârșit în 2019. În curând, a apărut încă o provocare masivă: Covid-19. Cu toate astea, echipa a continuat și proiectul a ajuns la capăt în 2022.

Investițiile totale care au fost făcute pentru hotel

Investițiile totale făcute pentru hotel se ridică la câteva sute de milioane de dolari, în timp ce reabilitarea clădirii l-a costat pe Sio câteva zeci de milioane de dolari.

„Suntem cu toții foarte mândri să spunem că proiectul a avut succes în cele din urmă”, spune Sio, menționând că costul restaurării a fost de aproximativ 400 de milioane de Pataca Macanese (aproximativ 50 milioane USD), în timp ce investiția totală a fost de aproximativ 2,2 miliarde Pataca Macanese (sau aproximativ 274 de milioane de dolari).