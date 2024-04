Protest masiv în Argentina. Oamenii manifestează împotriva reducerilor de fonduri din educație (VIDEO)

Un protest masiv s-a desfășurat, marți, în Buenos Aires, împotriva reducerii fondurilor în universitățile publice.

Protestatarii dansau, cântau la instrumente și țineau bannere prin care cereau protejarea finanțării educației, conform

Javier Milei, , a venit la conducere anul trecut și a promis că va ține sub control finanțele țării și că va reduce fondurile din sectorul public. Dar, guvernul său a menținut finanțarea universităților la același nivel din 2023, chiar dacă inflația a redus valoarea reală a bugetului cu până la 80%.

Rectorul Universității din Buenos Aires a transmis că dacă nu va primi mai multe fonduri va trebui să închidă instituția în trei luni.

Președintele argentinian consideră universitățile de stat ca fiind centre de îndoctrinare socialistă. Este un motiv prin care încearcă să justifice reducerile de fonduri din universități.

🇦🇷 ARGENTINA UNIVERSITY BUDGET CUTS SPARK NATIONWIDE PROTEST

Hundreds of thousands took to the streets in Argentina, responding to Milei’s call against government budget cuts affecting universities.

The demonstrations, centered in Buenos Aires, demand the preservation of free…

— Mario Nawfal (@MarioNawfal)