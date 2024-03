Vreme extremă în toată lumea! În Argentina sute de mii de oameni stau în beznă (VIDEO)

Vremea extremă a cuprins întreaga lume și a făcut ravagii. confruntă cu un val de inundații, iar capitala Buenos Aires a fost cea mai afectată. Străzile s-au transformat în lacuri, iar multe zboruri au fost anulate.

Capitala Buenos Aires și cartierele din apropiere au fost măturate . De duminică ploaia nu s-a mai oprit, iar circa o sută de mii de persoane au rămas fără electricitate. Din păcate, vremea rea a luat o viață, informează

Zeci de zboruri au fost anulate pe cele două aeroporturi ale capitalei argentiniene. Multe mașini se află sub ape, iar sute de copaci au fost smulși din rădăcini. Copiii nu merg la școală, pentru că orele s-au suspendat din cauza inundațiilor.

Buenos Aires, Argentina has experienced severe flooding following 130mm of rainfall in 24 hours…..🌊

