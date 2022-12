Proteste violente în Grecia după ce un polițist a împușcat în cap un adolescent rom (VIDEO)

Mai multe proteste au avut loc luni, în Grecia, după ce un polițist a împușcat în cap un adolescent de etnie romă care plecase dintr-o benzinărie fără să plătească. Băiatul e în stare critică la spital, iar agentul a fost suspendat din funcție și reținut.

Grecia: Un adolescent rom a fost împușcat în cap de un polițist

Incidentul a vut loc în Salonic, luni dimineață. Băiatul în vârstă de 16 ani a alimentat la o benzinărie, apoi a plecat fără să achite costul de 20 de euro. Un angajat a alertat un polițist care patrula prin zonă pe motocicletă, iar acesta, în timpul urmăririi, l-a împușcat în cap pe adolescent.

Poliția a transmis că agentul a tras două focuri de armă spre băiat pentru a-l împiedica să lovescă motocicleta pe care se afla, deoarece acesta „a făcut mai multe manevre periculoase”.

Adolescentul a ajuns în stare critică la spital, iar polițistul a fost suspendat din funcție și reținut.

Proteste după incidentul în care băiatul rom a fost împușcat de polițist

Peste o sută de persoane de etnie romă s-au strâns în fața spitalului unde a ajuns băiatul, au ridicat baricade şi au dat foc mai multor coşuri de gunoi. Poliţiştii au folosit gaze lacrimogene pentru a-i dispersa, informează

De asemenea, circa 1.500 de oameni au participat la un marș în centrul Salonicului. Unii manifestanți au aruncat cu cocktailuri Molotov spre poliţişti, care și aici au folosit gazele lacrimogene. Nu au fost raportate arestări sau persoane rănite.

: Clashes in tonight after a Hellenic Police officer from the DIAS motorcycle unit shot a 16-year-old teen in the head during a vehicular pursuit. The officer is being charged with attempted manslaughter: 📹 — The WannabeWonk (@PotempkinBrain)

: The streets of right now: 📹 — The WannabeWonk (@PotempkinBrain)

Iar un alt protest a avut loc chiar în Atena, unde oamenii au venit cu pancarte pe care era scris „L-au împuşcat pentru că este rom”.