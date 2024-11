Putin amenință că va bombarda „centrele decizionale de la Kiev” ca răspuns la utilizarea rachetelor fabricate în SUA și Marea Britanie folosite de Ucraina

Președintele Vladimir Putin s-a lăudat că Rusia produce de zece ori mai multe rachete decât toate țările NATO la un loc și a amenințat cu un atac asupra centrelor decizionale de la Kiev cu noua sa rachetă balistică cu rază intermediară (IRBM), anunță .

Oreshnik este o rachetă balistică cu rază intermediară (IRBM) cu capacitate nucleară experimentală

Apărând la summitul Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO) de la Astana, Putin a vorbit despre capacitățile rachetei Oreshnik.

El a spus că Rusia a fost forțată să desfășoare noua rachetă „ca răspuns la acțiunile inamicului” – o referire la utilizarea rachetelor fabricate din SUA și Marea Britanie pe teritoriul rus – și că „nu există analogi cu Oreshnikul rus în lume”. El a spus că echivalentele occidentale nu vor apărea prea curând.

În cazul unei utilizări masive a Oreshnik-ului, forța loviturii va fi comparabilă cu cea a unei arme nucleare, a spus el.

El a spus că centrele de decizie din Kiev ar putea deveni și a subliniat că Ucraina a lansat mai multe atacuri împotriva Moscovei și Sankt Petersburgului.

Ucraina a efectuat cel mai mare atac cu drone asupra Moscovei la începutul acestei luni.

Surse din SUA și Marea Britanie au indicat pentru The Guardian săptămâna trecută că au considerat că racheta Oreshnik trasă asupra Dnipro este o rachetă balistică cu rază intermediară (IRBM) cu capacitate nucleară experimentală, care are o rază teoretică de sub 5.500 km. Este suficient pentru a ajunge în Europa de unde a fost tras în sud-vestul Rusiei, dar nu în SUA.

Tass relatează că în Kazahstan, Putin a mai spus că ar putea apărea și alte sisteme de rachete noi și că Rusia va continua testele de luptă ale Oreshnikului.