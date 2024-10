Regele Charles a consumat o băutură narcotică în Samoa. Ritual fastuos la sosirea cuplului regal în fosta colonie britanică (VIDEO)

Regele Charles al III-lea a luat parte la o ceremonie tradițională de și a băut kava în fața unor samoani dezbrăcați la pieptul gol și plini de tatuaje, primind titulatura de „mare șef” al insulei din Pacific, relatează .

Monarhul britanic se află într-un , prima călătorie majoră pe care o efectuează peste hotare din acest an.

Purtând un costum alb în stil safari, lui Charles (75 de ani) i s-a oferit jumătate de nucă de cocos umplută cu suc de kava, o băutură ușor narcotică.

Băutura de kava, o plantă tropicală, este un element-cheie al culturii din zona Pacificului și este cunoscută pe plan local sub denumirea de „ava”. În 2022, fostul vicepremier al Australiei a ajuns la spital după ce a bătut prea mult suc de kava în cadrul unei ceremonii similare în Micronesia.

Joi, rădăcinile de kava au fost expuse în jurul cortului, au fost pregătit de fiica liderului local și au fost filtrate printr-o sită din scoarța uscată a unui copac.

Odată pregătită, samoanul care se ocupa de desfășurarea de forțe a început să strige și să decanteze băutura, iar la urmă aceasta a fost prezentată suveranului britanic.

„Dumnezeu să binecuvânteze această ava”, a spus Regele Charles al III-lea, înainte de a gusta din băutură.

Lângă el era și Regina Camilla.

Mulți samoani sunt entuziasmați de vizita regelui pe o insulă care a fost cândva colonie britanică.

Cuplul regal a vizitat apoi satul Moata`a, acolo unde Regele Charles al III-lea a primit titlul de „Tui Taumesina”, sau „mare șef”.

King Charles III took part in a traditional kava-drinking ceremony before a line of bare-chested Samoans on Thursday, as he readied to be made a „high chief” of the Pacific island paradise

— AFP News Agency (@AFP)