Robert Fico, premierul pro-rus al Slovaciei, a fost împușcat / El a ieșit din operație după mai multe ore și ar fi în stare stabilă / Cine e atacatorul (VIDEO)

UPDATE: Intervenția chirurgicală la care a fost supus premierul Robert Fico a durat câteva ore. Vicepremierul Tomas Taraba a declarat pentru BBC că crede că Fico „va supraviețui”. Și Taraba a dat pentru acest incident, pentru că l-ar fi portretizat pe Fico drept „aproape un monstru”.

Între timp, și soția suspectului ar fi fost audiată, după cum scrie presa locală.

UPDATE: Premierul Robert Fico „se luptă pentru viața lui”, au transmis oficialii slovaci la spitalul unde este operat acesta, punctând că „starea lui este destul de critică”.

Potrivit presei locale, înainte să intre în operație, medicilor li s-au confiscat telefoanele pentru a nu putea informa presa despre evoluția politicianului.

Ministrul de Interne, Sutaj Estok, a cerut convocarea joi a Consiliului Militar de Securitate: „E un atac la adresa democrației”. Măsurile de securitate în Slovacia deja au fost consolidate.

„Premierul a suferit politraumatisme grave după ce a fost împușcat. Operația durează deja de trei ore și jumătate, iar medicii încă se luptă pentru viața lui”, a transmis ministrul Apărării.

Ministrul de Interne, Matus Sutaj Estok, a spus, la rândul său, că starea lui Fico este „critică”. El a mai afirmat că atacul a fost clar motivat politic și că bărbatul a decis să-l împuște pe Fico după alegerile prezidențiale.

„Fac apel la public, la jurnaliști și la toți politicienii să nu mai răspândească ura. (…) Și nu contează dacă e vorba despre opoziție și coaliție”, a cerut ministrul, potrivit presei locale.

El a avertizat apoi că forțele de ordine vor lua măsuri față de orice fel de instigare la ură: „Niciun act care incită la o crimă motivată de ură nu va rămâne nepedepsit”

De asemenea, Matus Sutaj Estok a făcut apel la jurnaliști să calmeze situația, acuzând că unii dintre ei seamănă ură.

Între timp, . Juraj Cintula, în vârstă de 71 de ani, a fost arestat. El e poet, fost membru al unui club literar de stânga. Acum opt ani, el a anunțat pe internet că strânge semnături pentru a înființa un partid numit Mișcarea împotriva violenței: „Violența e adesea o reacție a oamenilor, ca formă de exprimare a nemulțumirilor. Haideți să fim nemulțumiți, dar nu violenți!”.

Reacții de condamnare a atacului au mai venit de la președinții Joe Biden și Emmanuel Macron.

La rândul său, Vladimir Putin s-a arătat „indignat”: „Nimic nu poate justifica această crimă odioasă. Îl cunosc pe Fico drept un bărbat curajos şi hotărât. Sper că asta îl va ajuta să depăşească această cumpănă”.

UPDATE: Robert Fico a ajuns pe masa de operație, a anunțat un oficial din partidul său, Smer. Medicii au confirmat că premierul slovac a fost împușcat în abdomen.

Între timp, presa locală a aflat că atacatorul are 71 de ani. El e acum în custodia poliției.

Președinta Slovaciei, Zuzana Caputova, o adversară a lui Fico, a avut o nouă reacție în care a spus că retorica plină de ură din societate duce la astfel de acte. Ea a catalogat atacul drept unul la adresa democrației însăși și a afirmat că orice manifestare violentă este inacceptabilă. În același timp, Caputova a îndemnat oamenii să nu tragă concluzii pripite.

Peter Pellegrini, un aliat al lui Fico și cel care o va înlocui pe Caputova pentru că a câștigat recentele alegeri prezidențiale, a susținut că atacul e „o amenințare la adresa a tot ce a dobândit până acum democrația noastră”.

„Sunt îngrozit unde poate duce ura față de o altă opinie politică. Nu trebuie să fim de acord mereu, dar ne putem exprima dezacordul democratic și legal”, a mai susținut Pellegrini.

Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a transmis că e „șocat și consternat” de acest incident și i-a urat însănătoșire grabnică lui Fico: „Gândurile mele sunt alături de Robert Fico, cei dragi lui și poporul slovac”.

O reacție a avut și premierul ungar Viktor Orban, care de asemenea s-a declarat „șocat”. Orban s-a referit la Fico drept „prietenul meu”. Ambii s-au remarcat prin atacuri la justiție și presa independentă și prin poziții proruse și antiucrainene.

Reacții de condamnare au venit și din partea lui Volodimir Zelenski (Ucraina), Pedro Sanchez (Spania), Rishi Sunak (Marea Britanie) și Petr Pavel (Cehia).

UPDATE: Robert Fico a fost transferat cu un elicopter la un spital din orașul Banska Bystrica. Purtătorul de cuvânt al unității medicale a declarat pentru Reuters că premierul slovac a fost adus conștient.

Pe contul de Facebook al lui Fico a fost postat un mesaj care precizează că „următoarele ore vor fi decisive”: „R. Fico a fost victima unei tentative de asasinat azi. El a fost împușcat de mai multe ori și în prezent viața sa e în pericol”.

Postarea mai precizează că premierul a fost dus cu elicopterul la Banska Bystrica deoarece transportul până în capitala Brastislava ar fi durat prea mult, „având în vedere necesitatea unei intervenții rapide”.

UPDATE: Nexta a publicat o fotografie cu bărbatul care l-ar fi împușcat pe premierul slovac Robert Fico. Individul a fost arestat.

‼️ First photo of the detained shooter after the assassination attempt on Slovak Prime Minister Robert Fico.

UPDATE: O reacție a avut și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: „Asemenea acte de violență nu au niciun loc în societatea noastră și subminează democrația, cel mai de preț bun al nostru”.

UPDATE: „Sunt șocat să aflu despre împușcarea premierului Fico. Îi urez însănătoșire grabnică și deplină. Condamn ferm astfel de acte extremiste, care amenință valorile noastre europene fundamentale”, a transmis și președintele Klaus Iohannis.

Appalled to learn about the shooting of the Slovak Prime Minister Robert Fico. I wish him a full and speedy recovery. I strongly condemn such extremist acts, which threaten our core European values.

UPDATE: Printre liderii care au reacționat s-a numărat și premierul Marcel Ciolacu: „Sunt profund șocat de veștile din Slovacia. Transmit gândurile mele cele mai sincere premierului Fico. Astfel de acte extreme nu au nicio justificare, iar autorii trebuie trași la răspundere”.

Profoundly shocked by the news coming from Slovakia. I convey my most sincere thoughts to the Slovak Prime Minister Robert Fico. Such extreme acts have no justification and the perpetrators must be held accountable.

UPDATE: Patru focuri de armă au fost trase, iar unul dintre ele l-a lovit pe Fico în abdoment, susține publicația slovacă TA3 citată de Reuters. În schimb, potrivit Pravda slovacă, premierul a fost împușcat de mai multe ori în piept și abdomen.

Ministerul de Interne a confirmat că a fost o tentativă de asasinat.

„Sunt șocată. Îi urez lui Robert Fico recuperare rapidă în acest moment critic”, a transmis președinta țării, Zuzana Caputova, o adversară a lui Fico. Ea urmează să fie înlocuită de Peter Pellegrini, câştigătorul prezidenţialelor de luna trecută şi aliat al lui Robert Fico.



Dacă Fico nu-și va mai putea îndeplini atribuțiile de serviciu, acestea vor putea fi preluate de unul dintre cei patru vicepremieri.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Premierul pro-rus al Slovaciei, Robert Fico, a fost transportat la spital după ce a fost împușcat. Incidentul a avut loc în fața Casei de Cultură din localitatea Handlova, unde se întrunea guvernul în ședință. Fico a fost împușcat când făcea o baie de mulțime.

Potrivit presei locale, mai multe împușcături s-au auzit în zonă, apoi premierul a căzut la pământ. El a fost ridicat de gărzile de corp și urcat într-o mașină, fiind transportat la spital.

Politicienii slovaci au condamnat atacul. Parlamentul urmează să se reunească în ședință pentru ca partidele să decidă ce urmează să facă.

Presupusul agresor a fost reținut. Poliția a izolat zona și centrul cultural a fost evacuat.

‼️ The shooter has been detained, according to preliminary police reports, he was aiming precisely at the prime minister – HNonline.

Video: police detain the shooter at the scene of the assassination attempt.

