România, Grecia și Bulgaria fac front comun pentru a contracara explozia prețurilor la electricitate / Sebastian Burduja: „Ceea ce ar trebui să fie o piață unică în sectorul energetic la nivelul UE nu se comportă ca atare” (VIDEO)

România, Grecia și Bulgaria fac front comun pentru a contracara explozia prețurilor la electricitate. Despre acest subiect a oferit mai multe detalii ministrul Energiei Sebastian Burduja în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin. Acesta a subliniat faptul că din cauză că interconexiunile Austriei cu alte state de pe piața europeană sunt foarte reduse, energia ieftină din vest nu poate să ajungă până în estul Europei și atunci pe bursa energiei prețurile sunt mari chiar dacă nu ne afectează acest lucru pentru că avem facturile plafonate:

„Împreună cu omologii mei din Bulgaria și Grecia am început aceste discuții săptămâna trecută. În ultimele zile au fost și întâlniri tehnice, inclusiv cu operatorii de transport, cum este Transelectrica la noi sau ANRE-ul, omologii lor din ambele state. Este cert, dacă ne uităm pe acea hartă cu prețurile la energie electrică avem o problemă în partea centrală și de est a Europei, începând cu Austria, Ungaria, România, statele baltice, Bulgaria, Grecia. De ce se întâmplă lucrul acesta? Sunt cauze care țin de anul acesta, este un an foarte secetos, producția hidro e mult mai mică decât anul trecut, iar noi nu mai avem producția pe care o aveam cândva pentru că nu am investit timp de zeci de ani, abia în ultimii ani am reușit să dinamizăm lucrurile și pentru că dacă vorbim de o piață unică ea ar trebui să fie interconectată la nivel fizic, or constatăm că între Austria și Ungaria se rupe acest film. Interconexiunile Austriei cu alte state de pe piața europeană sunt foarte reduse și atunci energia ieftină din vest, că vorbim de Franța sau alte state mari producătoare de energie mai ieftină ea nu poate să ajungă până în estul Europei și atunci pe bursa energiei prețurile sunt mari chiar dacă nu ne afectează acest lucru pentru că avem facturile plafonate”.

Ceea ce ar trebui să fie o piață unică în sectorul energetic la nivelul UE nu se comportă ca atare, a semnalat Sebastian Burduja:

„Este o piață decuplată. Pe partea de vest avem energie ieftină, pe partea de est avem o energie scumpă. Vom cere să se accelereze planurile de investiții în interconexiuni mai ales în ceea ce privește Austira cu Slovacia, Austria cu Ungaria ca să putem beneficia de aceste fluxuri de energie din vest și poate și alte măsuri de compensare că sunt financiare sau alt tip de măsuri de relaxare a unor termene pentru tranziția energetică a României, vom vedea în urma discuțiilor din Consiliul de Miniștri”.

Sebastian Burduja nu exclude ca România să primească drept compensații ce vizează folosirea cărbunelui:

„Cu siguranță că noi am fost un stat model. Ne-am asumat termene foarte ambițioase și pe decarbonizare și pe trecerea de la cărbune la gaz și la combustibili care nu sunt fosili dar vrem și să beneficiem de pe urma acestei apartenențe la piața europeană unică dinclolo de investițiile de miliarde de euro din PNRR și fondul pentru modernizare și ne bucurăm că avem acces la aceste fonduri, totuși trebuie să existe și o echitate în prețul pe energie electrică. Țin să subliniez, sigur că nu se reflectă acum în facturi, dar la anul s-ar putea să se reflecte și pe de o parte ne-ar putea afecta standardul de trai, dar ne afectează și competititvitatea economiei românești”.