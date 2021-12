Roxana Bojariu (ANM), despre fenomenele meteo extreme din SUA: Pentru luna decembrie acest eveniment, cu peste 30 de tornade, este un record istoric. Cel puțin una ar fi fost de grad maxim (VIDEO)

Amploarea distrugerilor și a pierderilor de vieți din SUA sugerează că măcar o tornadă a fost de grad 5 pe scara Fujita, adică de nivel maxim, a explicat Roxana Bojariu, climatolog al Administrației Naționale de Meteorologie, luni dimineață, la Știrile B1 TV prezentate de Ștefan Pășcuță.

Roxana Bojariu (ANM), pe B1 TV, despre tordanele din SUA

Întrebată cât de atipice au fost tornadele din SUA, experta ANM a explicat: „Pentru luna decembrie, e clar că acest eveniment, cu peste 30 de tornade, este un record istoric, nemaiîntâlnit până acum. Chiar și pentru celelalte luni ale anului, în care probabilitatea de a avea tornade este mai mare, evenimentul rămâne unul foarte serios. Încă se fac evaluări pe baza distrugerilor provocate, deci încă vorbim în termeni de «se presupune», dar în orice caz în câteva zile și săptămâni vom ști mai exact, dar amploarea distrugerilor și, din păcate, a pierderilor de vieți omenești sugerează că am avut cel puțin o tornadă de grad maxim, gradul 5, pe scara Fujita și câteva de grad 4, plus că am avut o tornadă, iarăși, încă se studiază dacă e vorba de o tornadă sau de sistemul care a generat mai multe tornade consecutiv, în orice caz, un sistem de acest tip care a călătorit în patru ore mai multe sute de kilometri, pe parcursul unei durate destul de mici, și a trecut prin patru state, or așa ceva e iarăși deosebit și ar putea să bată un record”.

„Dacă se dovedește că într-adevăr a fost o singură tornadă, ar putea să bată recordul tornadei din 1925, care a trecut prin trei state. Vorbim de un sistem de tornade și sistem de instabilități care au explodat noaptea – asta, din păcate, a crescut numărul de pierderi de vieți omenești, e mult mai greu să avertizezi oamenii noaptea. Iarăși, e un lucru mai rar, dar un lucru mai rar pentru zona obișnuită a așa-numitei alei a tornadelor. Ce am avut acum nu a fost chiar pe aleea tornadelor și poate fi explicat și prin contrastele termice foarte mari din estul, sud-estul Statelor Unite și cele din vestul Statelor Unite, acolo unde un aer foarte rece a pătruns. Am avut aerul mult mai cald, cu umezeală, dinspre Golful Mexic și acestea au fost ingredientele la scară mare, dar evident că la scară locală trebuie să ai îndeplinite încă alte multe condiții, plus instabilități ale vântului pe verticală. Din păcate, vorbim într-adevăr de un eveniment care va intra în istorie și pe care noi, climatologii, îl vom studia destul de mult de-acum încolo”, a adăugat Roxana Bojariu.