Rupert Murdoch s-a căsătorit pentru a cincea oară. Magnatul media are 93 de ani, iar noua sa soţie este fosta soacră a lui Roman Abramovici, în vârstă de 67 de ani

Miliardarul Rupert Murdoch s-a căsătorit pentru a cincea oară, de data aceasta cu biologul molecular pensionar Elena Zhukova.

Bătrânul de 93 de ani s-a căsătorit duminică cu Zhukova, în vârstă de 67 de ani, la podgoria lui Moraga din California. Imaginile publicate de The Sun, un ziar tabloid britanic deținut de Murdoch, au arătat cuplul zâmbind unul lângă celălalt, în timp ce Murdoch avea o cravată galbenă, iar Zhukova purta o rochie albă cu mâneci lungi, potrivit .

Cea de-a cincea nuntă a lui Murdoch are loc la puțin peste un an după ce au apărut informații în aprilie anul trecut că acesta se întâlnește cu Zhukova la patru luni după ce și-a încheiat logodna de două săptămâni cu Ann Lesley Smith, o prezentatoare de radio conservatoare în vârstă de 67 de ani.

Murdoch a cunoscut-o pe Zhukova printr-o mare adunare de familie găzduită de a treia sa fostă soție, Wendi Deng, cu care a fost căsătorit timp de 14 ani înainte de divorțul lor în 2013.

Fiica ei în vârstă de 42 de ani, Dasha Zhukova, este colecționar de artă și filantrop ruso-american, care a fost căsătorită anterior cu Roman Abramovici, un oligarh rus și fost proprietar al clubului de fotbal Chelsea din Premier League.

Murdoch a divorțat de cea de-a patra soție, actrița și modelul Jerry Hall în vârstă de 67 de ani, în 2022. Se pare că Hall aștepta să-l întâlnească pe Murdoch la casa lor din Oxfordshire când a primit un e-mail de la el care spunea: „Jerry, din păcate, am decis să pun capăt căsniciei noastre… Cu siguranță am avut momente bune, dar am multe de făcut. Avocatul meu din New York îl va contacta imediat pe al tău.”

În septembrie anul trecut, după o carieră de șapte decenii de conducere a unui imperiu media, Murdoch a demisionat din funcția de președinte al Fox and News Corp.

Compania News Corp a lui Murdoch, cotată la bursă și cu sediul în New York, deține sute de posturi de știri digitale locale, naționale și internaționale, inclusiv Wall Street Journal, Fox News și Sky News Australia, precum și editorul de cărți HarperCollins.