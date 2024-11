Rusia duce un „război electoral” împotriva României, spune președinta Georgiei

Preşedinta Georgiei, Salome Zurabișvili, a publicat un comentariu despre criza electorală din România, precizând că situația din țara sa seamănă cu ce se întâmplă în prezent în România.

Ea spune că în ambele situații este vorba de implicarea Rusiei într-un „război electoral” şi îndeamnă liderii occidentali să ia atitudine:

„Georgia, România!!! Este suficient pentru liderii occidentali să descifreze strategia rusă împotriva Europei: război militar în Ucraina, «război electoral» la Tbilisi şi Bucureşti… ??!!!”, a scris Salome Zurabișvili pe X.

Georgia, Roumania !!! Is it enough for western leaders to decipher the Russian strategy against Europe : military war in Ukraine, “election war” in Tbilisi and Bucarest… ??!!

