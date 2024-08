Rusia își retrage o parte din forțele militare din Ucraina pentru a contracara ofensiva din Kursk

își va retrage o parte din forțele din estul Ucrainei pentru a bloca ofensiva Kievului în regiunea Kursk, conform unor surse americane. Astfel, scopurile operațiunii ucrainene de pe teritoriul Rusiei au fost parțial atinse.

Kievul a preluat controlul asupra a 1.000 kilometri pătrați din teritoriul Moscovei

Confrom publicației Wall Street Journal, operațiunea ucraineană a luat prin surprindere armata rusă. Forțele de la Kiev au reușit să preia controlul asupra a 74 de așezări și a peste 1.000 kiloemtri pătrați din teritoriu, potrivit

Mai mult, soldații ucraineni ar fi intrat și în regiunea Belgorod, vecină cu regiunea Kursk, unde autoritățile au declarat stare de urgență și au început să evacueze populația. Oficialii americani nu știu detaliile privind numărul de trupe pe care Rusia le redirecționează în regiune.

Kievul nu își dorește să păstreze teritoriul

Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhii Tykhyi, a declarat pe 13 august că acest atac are rolul de a împiedica Moscova să trimită întăriri pe frontul din regiunea Donețk. Mai mult, ofensiva ucraineană are obiectivul de a opri atacurile transfrontaliere ale Rusiei și nu are de gând să păstreze teritoriul.

„Spre deosebire de Rusia, Ucraina nu caută să acapareze teritorii. Vrem să protejăm viața poporului nostru”, a declarat Tykhyi. Deși scopul ucrainenilor este de a limita atacurile Rusiei în Donețk, efectele încă nu se resimt în frontul din Donbas. Un purtător de cuvânt al unei brigăzi desfășurate în Torețk a declarat că incursiunea din Kursk nu a influențat încă ostilitățile din sector, Rusia intensificând doar atacurile aeriene.

Conform site-ului de monitorizare DeepState, armata rusă a înaintat spre Pokrovsk, fiind la aproximativ 15 kilometri de acest oraș. Moscova a transmis că are încredere cu privire la situația din regiunea Kursk, susținând că forțele sale contraatacă ofensiva ucraineană. La rândul său, a afirmat că a capturat un număr mare de soldați ruși, publicând imagini cu membri ai forțelor militare ruse capturați.