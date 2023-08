S-a lăsat cu scandal, bătaie și sânge într-un restaurant din Miami / Un client i-ar fi făcut poze lui Lionel Messi

Un client al restaurantului Gekko, din Miami, a fost bătut de bodyguarzi, pentru că i-ar fi fotografiat pe soții Messi, aflați în aceeași locație. Bărbatul susține că nici prin gând nu i-a trecut acest lucru, pentru că „Sărbătoream ziua de naștere a fiicei mele”.

Soții Messi, alături de mai mulți coechipieri și familiile acestora sărbătoreau victoria cu Inter Miami, 4-0, cu Charlotte FC.

Bodyguarzii l-au bătut pe respectivul bărbat și apoi l-au dat afară din restaurant. Într-o filmare obținută de , victima era plină se sânge, susținând că nu voia decât să își fotografieze familia, nu pe fotbalist: „Sărbătoream cei 21 de ani împliniți de fiica mea”.

EXCLUSIVE: Victoria Beckham escorts her daughter out of Bad Bunny’s Gekko restaurant in Miami while partying with husband David, Lionel Messi and Antonela after bloody fight breaks out

