Șahistă din Rusia anchetată după ce ar fi încercat să își otrăvească rivala cu mercur (VIDEO)

Rusia investighează un incident în care o șahistă a turnat mercur pe masa de joc a unei rivale înainte de turneu, a anunțat Comitetul de investigații al țării, potrivit .

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere de la evenimentul din regiunea Dagestan o arată pe Amina Abakarova (40 de ani) părând să toarne mercur dintr-un termometru pe masa de joc și pe o piesă pe care urma să le utilizeze Umayganat Osmanova (30 de ani), rivala sa.

Secvențele au fost publicate inițial pe Telegram și s-au viralizat rapid.

Russia: Chess player Amina Abakarova poisoned her rival Umayganat Osmanova with mercury at a chess tournament in occupied Dagestan.

