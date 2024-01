Scandal în Italia după o manifestație neofascistă la Roma. Sute de persoane îmbrăcate în negru au făcut „salutul roman”, gestul preluat de naziști și alte mișcări de extremă dreapta (VIDEO)

Sute de persoane au participat la o manifestație neofascistă, duminică, la Roma, în fața fostului sediu al Mișcării Sociale Italiene (MSI), un partid înființat de susținători lui Benito Mussolini după moartea dictatorului fascist, potrivit , și .

A fost vorba despre o ceremonie pentru comemorarea victimelor produse de masacrul din Acca Larentia, acolo unde doi membri din aripa de tineret ai formațiunii neofasciste MSI au fost împușcați mortal de extremiști ai stângii radicale pe 7 ianuarie 1978. De atunci, în fața sediului MSI au loc manifestații în fiecare an.

La cea din 2024 s-au adunat sute de persoane îmbrăcate în negru, iar acestea au fost filmate în timp ce făceau „salutul roman”, un gest preluat de fasciști care este interzis inclusiv în Italia.

Italian fascists raise Roman salute at site of Acca Larentia massacre where nationalist youth were gunned down by communist party members 46 years ago.

— AF Post (@AFpost)