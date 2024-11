Scene de război în Plymouth, cu poliția încercând să mențină pacea între două grupuri de protestatari din tabere rivale / Aproape 400 de persoane arestate în Marea Britanie după o săptămână de violențe (VIDEO)

Două grupuri de protestatari din tabere rivale au făcut haos în Plymouth, luni seară, în contextul violențelor care au tulburat Anglia după uciderea a trei fetițe la Southport și care s-au soldat cu arestarea a aproape 400 de persoane, potrivit .

Trei fetițe au fost înjunghiate mortal la Southport, în nord-vestul Angliei, iar tragedia a declanșat un val de proteste violente în orașele britanice, acolo unde protestatari ai dreptei radicale au ieșit pe străzi împotriva imigrației și a comunităților de minorități etnice, în special a celor musulmane.

Forțele de ordine s-au confruntat cu o „violență susținută” la Plymouth, luni seară, astfel că mai mulți ofițeri de poliție au fost răniți. Autoritățile au încercat să mențină pacea între două grupuri de protestatari din tabere rivale.

Today the people of Plymouth peacefully stood up to Two-Tier Keir and despite being hounded by leftists and the police did not surrender.

We will not be bullied.

We will not be silenced.

We have a right to protest. 🇬🇧

— Turning Point UK 🇬🇧 (@TPointUK)