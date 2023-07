Sinead O’Connor, ultimul mesaj înainte să moară: „Sunt pierdută fără el”

la vârsta de 56 de ani, după o lungă luptă cu problemele de sănătate mintală. Artista a trecut și prin tragedia pierderii fiului său în vârstă de 17 ani, acum aproximativ un an și jumătate.

Decesul cântăreței irlandeze a rămas neclar, cu circumstanțe care nu au fost încă dezvăluite. În anul 1990, artista a câștigat faima la nivel mondial datorită unei interpretări emoționante a piesei „Nothing Compares 2 U” de la Prince, scrie .

În urmă cu aproximativ un an și jumătate Sinead O’Connor, mamă a patru copii, a trăit o tragedie cumplită – trecerea în neființă a fiului său Shane, în vârstă de doar 17 ani. Tragedia a avut loc în ianuarie 2022, când Shane s-a sinucis după ce a reușit să fugă dintr-o clinică în care era supravegheat pentru .

Muziciana, care s-a convertit la islam în 2018 și și-a schimbat numele în Shuhada’ Sadaqat, a exprimat în acea perioadă că fiul ei era „lumina vieții sale”.

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 .

Been living as undead night creature since. . He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him

— Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid)