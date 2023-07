Coco Lee, celebra cântăreață de muzică pop, s-a sinucis la 48 de ani, au anunțat rudele sale

Coco Lee, compozitoare și cântăreață născută la Hong Kong care a avut o carieră de succes în Asia, s-a sinucis la vârsta de 48 de ani, au anunțat rudele sale, miercuri, potrivit .

Vedeta suferea de depresie de ani de zile, au declarat surorile mai mari ale lui Coco Lee, Carol și Nancy Lee, într-un comunicat postat pe Facebook și Instagram. Starea artistei se degradase drastic în ultimele luni.

„Deși Coco a căutat ajutor profesionist și a făcut tot posibilul să lupte împotriva depresiei, din păcate acel demon din interiorul ei i-a luat ce avea mai de preț”, spun surorile ei.

Lee a încercat să se sinucidă acasă, în weekend, și a fost dusă la spital, a povestit una dintre surori. Cântăreața a intrat în comă, iar miercuri a murit.

Coco Lee, care s-a născut la Hong Kong și ulterior s-a mutat în SUA, a avut o carieră de succes în Asia, acolo unde a cântat muzică pop în anii `90 și 2000.

Ea a fost vocea personajului Fa Mulan în versiunea mandarină a producției Mulan de la Disney. Piesa sa „Do You Want My Love” era un hit internațional în 2000.

Coco Lee avea să devină prima sino-americană care cântă la Premiile Oscar, iar în 2002 a fost prima ambasadoare de origini chineze a Chanel pentru Asia. A fost judecătoare în mai multe showuri TV

În 2011 s-a măritat cu omul de afaceri canadian Bruce Rockowitz, fost CEO la compania Li & Fung din Hong Kong, și a avut două fiice vitrege din acest mariaj.