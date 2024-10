Specialiștii sunt îngrijorați de transmiterea gripei aviare H5N1 la oameni: Virusul este foarte contagios

Prezența confirmată a gripei aviare la bovinele americane de lapte într-un raport din 25 martie al Departamentului de Agricultură al SUA (USDA) – și un caz din Texas în care un om care lucra cu bovine a fost infectat – i-a pus pe experții canadieni în sănătate publică în alertă maximă, potrivit

Îngrijorări privind noile mutații ale virusului gripei aviare

Gripa aviară se referă la infecția cauzată de virusurile gripei aviare de tip A. În sălbăticie, virusurile gripale se răspândesc în general printre păsările de apă migratoare, cum ar fi rațele și gâștele. În cadrul speciilor aviare, păsările domestice sunt foarte susceptibile la infecția cu virusurile gripei aviare de tip A, inclusiv H5N1.

Canada însăși se află în mijlocul unui focar de virus de gripă aviară H5N1, cu peste 11 milioane de păsări domestice estimate a fi afectate și sacrificate până în prezent. De fapt, o preocupare majoră pentru lanțul canadian de aprovizionare cu păsări de curte este pierderea financiară suferită din sacrificarea păsărilor.

Acest virus este foarte contagios în rândul păsărilor domestice și se poate răspândi printr-un întreg efectiv în câteva zile. Cea mai comună cale de transmitere de la o pasăre infectată la o pasăre nevaccinată este prin contactul fizic direct sau contactul cu suprafețele contaminate cu virusuri cu fluide corporale, cum ar fi mucusul oral și fecale.

Speciile non-aviare, precum mamiferele, se pot infecta și cu virusul H5N1. În Canada, cazuri sporadice de mamifere infectate cu gripa aviară au fost raportate la ratoni, vulpi roșii, pisici și câini.

Începând cu martie 2024, diverse rapoarte de la USDA, Food and Drug Administration și Centers for Disease Control and Prevention (CDC) au confirmat prezența H5N1 la bovinele de lapte în opt state, dintre care Idaho, Ohio și Michigan sunt cele mai nordice state învecinat cu Canada.

Începând cu 27 martie 2024, Agenția Canadiană de Inspecție a Alimentelor a stabilit diverse zone de control primar în Alberta pentru a preveni răspândirea H5N1.

Virusul emergent H5N1 bovin este nou pentru industria bovinelor, o coloană vertebrală a industriei alimentare și agricole din Canada. Relația strânsă de mediu dintre oameni și vite ar părea să facă ambele specii mai vulnerabile la transmiterea gripei.