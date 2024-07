Ștefan Popescu: Cred că putem spune de pe acum că tabăra democrată se îndreaptă spre o înfrângere categorică. Sondajele din statele decisive arată că diferența dintre Trump și Biden se lărgește (VIDEO)

Sondajele din statele decisive pentru soarta alegerilor din SUA arată că diferența dintre Donald Trump și Joe Biden se lărgește în defavoarea președintelui în exercițiu, a declarat analistul de politică externă Ștefan Popescu, marți, la Talk B1 cu Irina Petraru.

Ștefan Popescu, pe B1 TV, despre alegerile din SUA

„Nu am avut niciun dubiu că Joseph Biden rămâne candidat. El a câștigat alegerile primare democrate, cu o legitimitate extraordinară, are 3.900 de delegați din cei 4.000 necesari convenției pentru învestitură. De asemenea, ar fi fost o problemă și cu realocarea fondurilor, donațiilor de campanie. Ele au fost date candidatului Joseph Biden, or ar fi fost foarte greu de convins donatorii, marii donatori în special, să schimbe destinația acestor fonduri. Prin urmare, se va merge cu acest candidat, care va fi din ce în ce mai uzat și cred că putem spune de pe acum că tabăra democrată se îndreaptă spre o înfrângere categorică”, a declarat Ștefan Popescu.

„Dacă ne uităm la sondajele succesive care sunt realizate la două-trei zile în statele „swing states”, statele decisive, vedem că diferența dintre candidatul republican, Donald Trump, și candidatul democrat se lărgește în defavoarea președintelui în exercițiu, acestuia din urmă”, a adăugat analistul.

Ce a spus despre logica „răului mai mic” dintre Trump și Biden

Întrebat dacă ar putea americanii să îl vadă pe Joe Biden ca fiind totuși „răul mai mic” în comparație cu Donald Trump, Ștefan Popescu a adăugat: „O parte, o parte, într-adevăr, o parte din electoratul democrat va merge pe această logică, dar ea nu va fi suficientă pentru a genera victoria taberei democrate, conservarea Casei Albe. Atenție, nu avem alegeri numai pentru Casa Albă, avem și alegeri pentru Congres, cele două Camere ale Congresului american, unde, de asemenea, această situație riscă să imprime o dinamică negativă taberei democrate și să ne trezim și cu un Congres dominat de republicani, deci la o victorie categorică a taberei republicane”.