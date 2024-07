Stonehenge și-ar putea pierde statutul de Patrimoniu Mondial Unesco, din cauza construcției unui tunel chiar pe sub faimoasele pietre

Planurile de a construi un tunel rutier pe sub au revenit din nou în discuție, deschizând calea pentru unul dintre cele mai controversate proiecte de construcție din Marea Britanie din memoria recentă.

Autostradă chiar pe sub Stonhenge

În fiecare an, pe 20 martie, oameni din toate categoriile sociale se adună la Stonehenge pentru a vedea răsăritul soarelui în echinocțiul de primăvară. Dar anul acesta un plan mai vechi a umbrit primele raze ale zorilor de primăvară să fi lovit celebrele pietre.

Cu o lună mai devreme, în februarie 2024, un judecător de la Înalta Curte a respins o contestație împotriva planurilor de a construi un tunel rutier chiar sub locul Patrimoniului Mondial din Wiltshire, sud-vestul Angliei, deschizând calea pentru unul dintre cele mai controversate proiecte de construcție din Marea Britanie, potrivit .

„A fost o zi neagră pentru Regatul Unit”, a declarat John Adams, președintele Alianței Stonehenge, un grup care militează împotriva proiectului tunelului. „Imaginați-vă dacă am auzi că vor construi un pod peste piramidele egiptene sau un pasaj pe sub un colț al grădinilor din Versailles? Am crede că e ceva ieșit din comun.”

Aceasta este o poveste de lungă durată, tunelul fiind propus pentru prima dată la mijlocul anilor 1990. De atunci, costurile estimate au crescut până la 2,5 miliarde de lire sterline. Agenția pentru Autostrăzi Naționale din Marea Britanie spune că tunelul va reduce aglomerația de pe drumul A303, care trece pe lângă Stonehenge și oferă în prezent șoferilor o vedere faimoasă a pietrelor.

Autostrada principală va fi mutată în subteran și puțin mai departe de pietre decât șoseaua actuală, care va fi înlocuită cu o șosea pentru plimbări, bicicliști și călăreți. Autostrăzile naționale spun că acest lucru va îmbunătăți experiența vizitatorilor.

Unesco a condamnat planul în baza faptului că tunelul propus invadează în mod semnificativ întreaga zonă

Cu toate acestea, Unesco a condamnat planul pe baza faptului că tunelul propus invadează în mod semnificativ zona Patrimoniului Mondial care înconjoară Stonehenge și este un peisaj arheologic semnificativ și în mare parte neexcavat.

Aceștia au amenințat că vor plasa Stonehenge pe Lista Patrimoniului Mondial în Pericol, primul pas către eliminarea totală din Patrimoniul Mondial. „Au fost eliminate doar trei locuri din Patrimoniul Mondial”, a spus Adams, „și Regatul Unit are deja unul – Liverpool Maritime Mercantile City, care și-a pierdut statutul în 2021. Dacă și Stonehenge va fi eliminat, ne vom confrunta cu o jenă internațională”.

Lăsând la o parte prestigiul, există îngrijorări grave cu privire la consecințele mai tangibile ale săpării unui tunel printr-un monument al Patrimoniului Mondial. „Din punct de vedere arheologic, există probleme serioase”, a spus profesorul Mike Parker Pearson, arheolog la University College London și o autoritate de top în Stonehenge.

„Zona prin care va trece tunelul făcea parte dintr-o așezare foarte densă și mare care datează din perioada ulterioară în care a fost construit Stonehenge; foarte probabil, acolo unde constructorii înșiși ar fi locuit de fapt”, a spus el.

„Se estimează că o jumătate de milion de artefacte vor fi îndepărtate fără a fi înregistrate și aruncate pe autostrada reconstruită. Nu este doar o mare pierdere pentru noi în prezent, dar este un dezastru pentru orice arheologi care ar putea săpa aceste lucruri în viitor”.

Grupuri ecologiste precum Friends of the Earth sunt îngrijorate de pagubele semnificative pe care proiectul de construcție le va cauza vieții sălbatice și habitatelor acestora.

Există și oameni, în special membri ai comunității păgâne, pentru care Stonehenge este un loc sacru și care se tem că proiectul tunelului ar putea profana peisajul.

„[Pierderea] armoniei, conexiunilor energetice și liniștii va afecta și inhiba plăcerea pașnică de a comunica într-un mod sacru și de a exprima respectul și onoarea spiritelor superioare și a strămoșilor”, a scris arhidruidul Lois Lloyd într-o scrisoare din 2019 adresată guvernului britanic. .