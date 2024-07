Struț capturat după ce a scăpat de la grădina zoologică din Coreea de Sud. A reușit să evite autovehiculele din trafic timp de o oră (VIDEO)

Un care a scăpat dintr-o grădină zoologică din orașul sud-coreean Seongnam a fost capturat, au anunțat marți autoritățile locale, după ce a reuşit timp de o oră să evite autovehiculele în traficul intens al oraşului, luându-i prin surprindere pe numeroşi şoferi, transmite .

Martorii au postat pe reţelele sociale imagini şi videoclipuri cu struţul mascul, pe nume Tadori, care a scăpat de la grădina zoologică „Bug City” şi a ajuns , după cum a declarat un poliţist local.

An ostrich was on the run this morning in the streets of Seongnam City, South Korea, after escaping from a nearby ecological experience centre.

