SUA au început evacuarea foștilor colaboratori din Afganistan, aflați în pericol după ascensiunea talibanilor

Aproximativ 200 de interpreți afgani și familiile lor au ajuns în SUA – acesta fiind primul dintr-un grup de 2.500 de afgani evacuat pe măsură ce talibanii avansează.

Interpretii sunt relocați în cadrul unui program de vize pentru cei care au lucrat cu SUA în timpul războiului recent încheiat care a durat de 20 de ani cu talibanii. Au sosit la primele ore ale zilei de vineri dimineață și au fost duși la baza militară Fort Lee din Virginia, scrie bbc.

Se așteaptă să rămână acolo aproximativ o săptămână. Într-o declarație, președintele SUA, Joe Biden, a numit sosirile „o piatră de hotar” și „primul dintre multe relocări”, în timp ce autoritățile americane lucrează pentru a transfera afganii vizați din pericol.

Afganii eligibili pentru vize speciale pentru imigranți (SIV) vor fi transportați fie în SUA, în facilitățile americane în străinătate, fie în țări terțe, în timp ce își termină cererile. Cele mai recente sosiri au finalizat deja un amplu proces de verificare.

Joi, Senatul SUA a aprobat mai mult de 1 miliard de dolari (719 milioane de lire sterline) pentru a plăti evacuările, inclusiv locuințele și transportul.

De asemenea, proiectul de lege ar slăbi cerințele solicitanților și ar permite 8.000 de vize în plus față de cele deja alocate.

Talibanii au avansat în Afganistan în urma unei decizii a lui Biden de a retrage din țară restul trupelor americane.

Odată cu aceste progrese, a venit pericolul pentru cei care au lucrat alături de trupele americane în timpul conflictului care durează de două decenii.

Din 2008, aproximativ 70.000 de afgani au fost relocați în SUA. Săptămâna trecută, un înalt oficial al departamentului de stat a spus că numărul total de solicitanți de viză este acum puțin peste 20.000. Aproximativ jumătate nu au finalizat încă primii pași ai procesului.

Afganii se confruntă cu un moment crucial în timp ce SUA „închide un capitol”

Cei care încă nu au trecut prin acest proces se confruntă cu potențiale amenințări în încercarea de a obține o viză. Mike Jason, fost comandant al batalionului armatei americane care a fost dislocat în Afganistan, a declarat pentru BBC că călătoria prin zonele controlate de talibani cu documentația necesară pentru SIV pune interpretii în „pericol de moarte”.

„Aceasta este practic o mărturisire întreagă că sunteți un interpret care lucrează pentru americani. Le cerem să călătorească cu dovezile”, a spus el.

Grupul non-profit No One Left Behind estimează că cel puțin 300 de afgani sau membrii familiei lor au fost uciși pentru că au lucrat cu SUA.

Talibanii au fost îndepărtați de la putere prin invazia condusă de SUA în 2001, în urma atacurilor asupra World Trade Center din New York.

Luptele dintre talibanii insurgenți și forțele guvernamentale afgane au crescut în ultimele două luni, pe măsură ce trupele internaționale se retrag din țară.