Tabletă de lut veche de 3.500 de ani, descoperită în Turcia. De ce este importantă și ce scrie pe aceasta

O tabletă de lut veche de 3.500 de ani a fost descoperită în Turcia de o echipă de arheologi.

Aceasta conține o listă de cumpărături pentru mese și scaune, potrivit arheologilor.

Primele rânduri de pe tableta de lut datează încă din secolul XV î.Hr. Arheologii susțin că pe aceasta este scrisă o listă de cumpărături care conține mese, scaune și taburete de lemn.

Mehmet Ersoy, ministrul turc al culturii și turismului, susține că „această tabletă este folositoare pentru a înţelege structura economică şi socială de la sfârşitul Epocii Bronzului”, potrivit .

Scrierea de pe tabletă este cuneiformă akadiană, o formă de scriere logo-silabică comună în Orientul Mijlociu din acea perioadă, care este considerată o limbă moartă în zilele noastre.

Akadiana este printre primele limbi semitice care a fost vorbită începând din mileniul III î.Hr. până în secolul I d.Hr și este înrudită cu ebraica și araba.

