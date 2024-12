Talentele și hobby-urile ascunse ale Familiei Regale au fost dezvăluite. Ce s-a aflat despre Prințesa Kate și despre Regele Charles

În afara îndatoririlor lor regale, Familia Regală este, într-adevăr, la fel ca noi și departe de ochii publicului, mulți dintre ei au hobby-uri și talente secrete. Unii dintre membrii Familiei Regale, cum ar fi Prințesa Anne a Marii Britanii și fiica ei Zara Tindall, și-au pus în evidență talentele, având în vedere priceperea lor pentru călărie.

Dar alții și-au ținut hobby-urile departe de ochii publicului, fie că este vorba de un anumit sport sau de o abilitate muzicală ascunsă. Între timp, copiii din Familia Regală sunt la fel ca și copiii noștri – le place să iasă afară și să încerce activități noi. De la călărie, la sporturi de echipă și înot, conform publicației .

Hobby-urile pe care le are Regele Charles

Monarhul iubește relaxarea în aer liber și este cunoscut pentru eforturile sale de protejare a mediului și talentele deosebite în ceea ce privește grădinăritul. Cu toate acestea, regele Charles are și destul de multe talente sportive, în special măiestria sa în polo. În tinerețe juca polo magistral.

Charles este și un pescar pasionat, adoră drumețiile și îi place să alerge pe deal. În 2020, soția sa, regina Camilla, a spus: „Va merge, va merge și va merge. Este ca o capră de munte, îi lasă pe toți la kilometri în urmă”.

Ea a adăugat: „Fie că pune gard viu, deși afară plouă torențial, fie că merge cu pași repezi, ca o capră de munte, urcă dealuri incredibil de abrupte din Highland, plantează copaci sau tunde iarba la Highgrove, aici își găsește adevărata liniște”.

Ce pasiuni are Prințul William

În timpul copilăriei Prințului William, principalele interese erau „cățăratul în copaci și săpatul șanțurilor”. El a continuat: „Am fost înconjurat de acest tip de aventură și această idee de a explora și de a fi în grădină.

„Obișnuiam să petrec ore întregi cățărându-mă în copaci, săpat șanțuri și tot felul de lucruri – ascunzându-mă în vizuini și alte lucruri în jurul grădinii. Așa că îmi plăcea să fiu în sălbăticie și în ploaie.”

Cu toate acestea, unul dintre hobby-urile sale nu a fost bine primit în cadrul Familiei Regale, Prințul de Wales conducând anterior o motocicletă. Prințesa Kate a spus în 2015: „Încă o conduce. Mă umple întotdeauna de groază când iese pe ea. Sunt îngrozită. Sper că îl voi împiedica pe George”. Până în 2017, William a încetat să meargă cu motocicelta, invocând motive familiale .

Ce hobby-uri are Prințesa Kate

La fel ca mulți membri ai familiei ei, adoră activitățile sportive și a fost așa încă de la o vârstă fragedă. Vorbind la podcastul Good, the Bad and the Rugby, ea a mărturisit: „Îmi amintesc întotdeauna că am fost activă, fie că este vorba de mers pe jos, de cățărat în districtul lacurilor, în Scoția [sau] înot de la o vârstă fragedă.

„[Părinții mei] ne-au încurajat întotdeauna să fim activi fizic și să fim sportivi și ne-au încurajat mereu să facem sporturi de echipă și să încercăm lucruri.”

Când vine vorba de înot, nu se bucură doar de relaxare într-o piscină caldă, ci a recunoscut că este și o mare fană a înotului în apă rece , lucru pe care soțul ei îl consideră „nebun”.

„Înot la rece – cu cât este mai rece, cu atât mai bine”, a explicat un scafandru cu deplină calificare.

„Îmi place la nebunie. Ajung până în punctul în care William [spune] „Ești nebună” și e întuneric, și plouă. Mă voi duce să caut apă rece. Îmi place.”

Dar asta nu e tot. Kate Middleton, prințesă de Wales, are și o pasiune mai puțin obișnuită și nu tocmai lipsită de pericole: apicultura. Printre cele mai cunoscute pasiuni ale sale se mai numără competițiile sportive și fotografia.

Ce îi place Prințului Harry să facă, dar și celorlalți membri ai Familiei Regale

Ducele de Sussex este un sportiv, fiind cunoscut pentru dragostea lui pentru polo și rugby, iar în tinerețe a fost și un schior pasionat, iar în cartea lui, Spare, a numit sportul plin de adrenalină „sacru” și „simbolic”. pentru el. În tinerețe, Ducele a fost și el interesat de vânătoare, deși se crede că a renunțat la asta după ce și-a cunoscut soția, pe Meghan Markle.

Despre Camilla se știe că adoră grădinăritul, iar Prințul Philip era un pictor desăvârșit. De pictură este pasionat și micuțul Louis, în timp ce George adoră muzica și să cânte la chitară, iar Charlotte este o călăreață pasionată. De asemenea, Prințesa Charlotte mai are și un alt hobby, baletul.