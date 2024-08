Thailanda a raportat primul caz de variola maimuței. Bărbatul se întorsese din Africa

primul caz de variola maimuței la un călător care s-a întors din Africa, unde se află tulpina care a provocat epidemia.

Europeanul a sosit dintr-o țară africană

Bărbatul de 66 de ani, din Europa, a făcut un test, în data de 14 august, care a confirmat infectarea cu virusul mpox cu varianta „clada 1b”, informează

Bărbatul se află în carantină la spital, unde va sta 21 de zile, pentru a rămâne sub supravegherea medicilor, dar, până acum, acesta nu a prezentat niciun simptom. În plus, 43 de persoane cu care a intrat în contact europeanul sub monitorizate.

Thailanda le cere tuturor celor care sosesc din cele 42 de țări cu risc să se înregistreze și să efectueze un test în momentul în care ajung în țară.

OMS a declarat urgență de sănătate publică internațională

Virusul mpox a creat epidemia în Republica Democratică Congo (RDC), unde sunt cel puțin 16.000 de cazuri, dintre care 548 de decese, Burundi, Kenya, Rwanda și Uganda, iar OMS a declarat fiind cel mai înalt nivel de alertă.

Tulpina clasa 1b a provocat epidemia din Africa și are o rată de mortalitate în 3,6% dintre cazuri, fiind foarte periculoasă pentru copii.

Variola maimuței se transmite de la animal la om, dar și prin contact contact direct. Simptomele bolii sunt febră, dureri musculare și leziuni cutanate.

Suedia este prima țară non-africană care a înregistrat un caz de mpox în data de 15 august.

Variola maimuței nu se răspândește atât de rapid că virusul Covid-19 din cauza contactului strâns prin care se transmite.