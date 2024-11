Trump a făcut altă numire în administrația lui. Karoline Leavit va fi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe

făcut o altă numire în administrația lui și a ales-o pe Karoline Leavitt, în vârstă de 27 de ani, să fie purtătoare de cuvânt a Casei Albe. Numire aceasta face parte din planul republicanului de a schimba America.

Trump are încredere în Leavitt

Karoline Leavit va reprezenta Casa Albă din 20 ianuarie, conform

„Karoline este inteligentă, puternică şi s-a dovedit a fi un comunicator foarte eficient”, a afirmat într-un comunicat.

Funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe însemnă răspunderea zilnică a întrebărilor din partea presei în fața camerelor. Karine Jean-Pierre, în vârstă de 50 de ani, este actuala purtătoare de cuvânt a Casei Albe, aleasă de Joe Biden, în 2022.

Donald Trump asigură populația că viitoarea purtătoare de cuvânt a Casei Albe va excela și se bazează pe perfomanța pe care a făcut-o ca fiind purtător de cuvânt național în campania sa.

„Kalorine făcut o treabă fenomenală ca purtător de cuvânt naţional în timpul campaniei mele istorice şi sunt încântat să anunţ că va fi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe”, a declarat Donald Trump.

”Va excela în faţa pupitrului şi ne va ajuta să transmitem mesajul nostru poporului american, astfel încât America să poată deveni din nou o naţiune măreaţă”, a mai adăugat viitorul președinte american.

Karoline Leavitt va lucra sub conducerea lui Steven Cheung, director de comunicare pentru campanie.

Cine este este Karoline Leavitt

Karoline Leavitt a lucrat înainte în Congres, fiind responsabilă de comunicarea pentru Elise Stefanik, o reprezentantă din New York, numită de Donald Trump ambasador al SUA la ONU.

Ea a făcut campanie personală, în 2022, pentru a fi aleasă în Camera Reprezentanților ca representant al statului New Hamshire, dar a pierdut. Tânăra a declarat că nu s-a născut într-o familie politică, ci a decis singură ca acesta să fie drumul ei.

„Nu am crescut într-o familie politică. La fel ca majoritatea americanilor, am crescut într-o familie de antreprenori din clasa de mijloc aici, în statul meu natal, New Hampshire. M-am apucat de politică în facultate”, a declarat ea vineri într-un podcast Fox News.

În cadrul podcastului a mai dezvăluit că a ajutat o echipă, în perioada studenției, în timpul primarelor republican din 2016, fiind momentul în care și-a dat seama ce carieră vrea să aibă.

Donald Trump a lucrat, în primul mandat, cu mai mulți purtători de cuvânt, dar Leavitt va fi cea mai tânără care a avut vreodată acest post.