Trump a fost aplaudat furtunos când a apărut cu urechea bandajată la Convenția Națională Republicană. Republicanii au vorbit despre intervenția divină și diavoli

Donald Trump, purtând un bandaj care îi acoperă parțial urechea dreaptă, după ce a supraviețuit unei tentative de asasinat în weekend.

Republicanii consideră că supraviețuirea lui Trump este un act miraculos

în timpul primei nopți a convenției naționale republicane de la Milwaukee, oamenii strigând „SUA!” și „luptă!” Lee Greenwood a cântat „Proud to be an American” când a intrat în sala evenimentului.

Trump a străbătut sala în care se ținea evenimentul înainte de a se îndrepta către un pupitru, unde s-a alăturat mai multor republicani de seamă, printre care Tucker Carlson, congresmanul Byron Donalds și JD Vance, pe care i-a numit colegi de conducere mai devreme în cursul zilei.

Apariția sa s-a petrecut după ce o mulțime de republicani, inclusiv Marjorie Taylor Greene, congresmanul de extremă dreaptă din Georgia, l-a numit pe Trump „părintele fondator” al „mișcării America First”.

Vorbitorii au salutat supraviețuirea lui Trump ca pe un act miraculos. Ei au vorbit despre o țară în declin sub Joe Biden, afectată de creșterea prețurilor la alimente și la locuințe, în timp ce politicienii erau mai preocupați de imigranții fără acte și problemele transgender.

Ei au încercat să picteze o viziune opusă asupra Americii condusă de Trump, susținând că era o țară prosperă în care aceste probleme nu existau.

Greene a făcut referire directă la tentativa de asasinare a lui Trump de sâmbătă.

„Din păcate, acesta este și un moment sumbru pentru națiunea noastră. Acum două zile, răul s-a năpustit asupra bărbatului pe care îl admirăm și îl iubim atât de mult. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că l-a apărat pe președintele Trump”, a spus ea.

Senatorul Tim Scott, din Carolina de Sud, a sugerat, de asemenea, că intervenția divină a jucat un rol în eveniment. „Dacă nu ai crezut în miracole înainte de sâmbătă, ar fi bine să crezi din acest moment”, a spus el.

„Un diavol a venit în Pennsylvania ținând o pușcă, dar un leu s-a întors în picioare și a răcnit”, a adăugat el, în aplauze puternice în Forumul Fiserv.

Kristi Noem, guvernatoarea Dakotei de Sud, a adus în discuție și el tentativa de asasinat de sâmbătă. „Acum două zile, întreaga lume s-a schimbat. Răul și-a arătat prezența printr-un act de lașitate”, a spus ea.

„Un american nevinovat și-a pierdut viața și vom continua să-i menționăm familia în rugăciunile noastre zilnice”, a adăugat guvernatoarea, care a fost considerată o potențială alegere la vicepreședinție până când a publicat o poveste despre uciderea câinelui și a caprei ei.

„Înainte de această săptămână, știam deja că președintele Donald Trump era un luptător. Este cel mai dur om pe care l-am întâlnit vreodată. Nimeni nu a îndurat mai mult decât el.”

Republicanii au atacat democrații pe tot parcursul discursurilor

Pe fondul apelurilor la unitate în timpul convenției, senatorul Ron Johnson din Wisconsin a spus că democrații și politicile lor reprezintă „un pericol clar și prezent pentru America, pentru instituțiile noastre, pentru valorile noastre și pentru poporul nostru”.

Mark Robinson, mâna dreaptă a guvernatorului Carolinei de Nord, care a atras critici pentru remarci violente, rasiste și sexiste, a vorbit și el luni. Vorbind la o biserică luna trecută, Robinson spusese: „Unii oameni trebuie uciși.”

Dar acum, o mare parte din discursul său s-a concentrat pe povestea lui personală și pe creșterea prețurilor – în conformitate cu tema convenției de luni „Fă America din nou bogată”.

„Prețurile la alimente au crescut vertiginos, gazul este aproape dublu, fabricile, la fel ca cea la care am lucrat, se închid, lăsând familiile din Carolina de Nord să se simtă lipsite de speranță. Democrații au dat sute de miliarde de dolari migranților și națiunilor străine, în timp ce generația Z trebuie să se descurce cum pot și nu vor putea să dețină niciodată o casă, niciodată nu se vor căsători.”