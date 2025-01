Trump a primit o băutură în premieră. Cadou oferit cu ocazia depunerii jurământului de președinte

își va depune jurământul de președinte în data de 20 ianuarie de când va prelua puterea la Casa Albă. Cu această ocazie, viitorul șef al SUA a primit cea mai nouă băutură de la Coca-Cola, „Diet Coke”.

Șeful companiei, James Quincey, i-a înmânat cadoul lui , la Mar-a-Lago, fiind prima sticlă din serie, conform

„Președintele Donald Trump a primit prima sticlă de Diet Coke dedicată depunerii jurământului prezidențial de la președintele și directorul-general al Coca-Cola Company, James Quincey”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Donald Trump.

Astfel, Trump devine primul președinte care a primit o sticlă de Coca Cola Light, având puțin zahăr, în timp ce ceilalți au primit una obițnuită.

Cadoul i-a fost oferit într-o cutie specială care avea și un mesaj din partea companiei în care se vorbea despre „mândria de a continua tradiția noastră de decenii de a sărbători inaugurarea prezidențială a SUA”.

Tonight, President Trump received the first ever Presidential Commemorative Inaugural Diet Coke bottle from the Chairman and CEO of Coca-Cola Company, James Quincey 🇺🇸

— Margo Martin (@margomartin)