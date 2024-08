Trupele ucrainene au dat jos drapelul Rusiei într-un oraș din regiunea Kursk, arată imaginile transmise de televiziunea Ucrainei (VIDEO)

Televiziunea de stat a Ucrainei a transmis un reportaj în care se poate observa că trupele ucrainene dau jos drapelul Rusiei de pe o clădire dintr-o localitate din regiunea Kursk, relatează .

În secvențele difuzate de televiziunea ucraineană apar trei soldați ucraineni care dau jos drapelul rusesc de pe o clădire de trei etaje din localitatea Sudzha, în timp ce strigă „glorie Ucrainei”.

Imaginile au fost publicate pe contul de YouTube al televiziunii ucrainene TSN, care pare să aibă un jurnalist ucrainean în orășelul respectiv.

O parte dintre bloggerii militari ruși și canalele ucrainene de Telegram spun că Sudzha se află sub controlul ucrainenilor.

Ukrainian report from Sudzha, where many residents were left to deal with hunger and Russian air strikes until Ukrainian aid arrived together with journalists.

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated)